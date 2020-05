Vrnitev Večer Se bodo otroci sploh vrnili v šole v tem šolskem letu, se bodo v šolske klopi lahko vrnili vsi ali le določeni razredi? To so vprašanja, ki si jih starši in učitelji zastavljamo že od začetka...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Kevin Kampl

Aleš Šabeder

Matjaž Nemec