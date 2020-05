Na okoljsko ministrstvo zjutraj prispela pošiljka z belim prahom Primorske novice Na ministrstvo za okolje in prostor je danes nekaj pred osmo uro prispela pošiljka z belim prahom, so potrdili na policiji. Na kraju posredujejo gasilci in policisti, zaradi intervencije je na Dunajski cesti v smeri obvoznice oviran promet. Tri osebe, ki so bile pri odpiranju pošiljke izpostavljene, ostajajo v karanteni.

