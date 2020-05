V Medvodah začeli izposojo električnih koles Gorenjski glas Medvode – V ponedeljek, 18. maja, je Javni zavod Sotočje v Športni dvorani Medvode začel izposojo električnih koles. Za izposojo so na voljo štiri gorska in dve treking kolesi. Izposoja je možna vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure,...

