Italijani sproščanje ukrepov praznovali s sladoledom RTV Slovenija V Italiji so sproščanje omejevalnih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa proslavili s svojo najljubšo sladico. Samo v Rimu in ob obali dežele Lacij so tako minuli konec tedna pojedli skoraj 240 ton sladoleda.

Sorodno Oglasi