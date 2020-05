VIDEO in FOTO: Policisti so izgubili službo, a Floyd je izgubil življenje Svet 24 Štirje policisti, ki so bili neposredno vpleteni v smrt temnopoltega 46-letnika, so leteli iz službe, primer pa je močno razburil že tako razgreto ameriško javnost.



Več na Svet24.si.si

Sorodno











Oglasi