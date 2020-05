Akrapovič bo odpuščal. Po neuradnih informacijah samo v Črnomlju sto in več zaposlenih Svet 24 Ivanški izdelovalec izpušnih sistemov Akrapovič, ki ima v Ivančni Gorici in Črnomlju več kot 1000 zaposlenih, bo moral poslovanje prilagoditi padcu naročil in prodaje. Podjetje se bo razmeram, nastalim ob epidemiji, prilagodilo tudi z zmanjšanjem števila zaposlenih. Koliko ljudi bodo odpustili, niso pojasnili.



