V Živalskem vrtu Ljubljana na ogled novi mladiči RTV Slovenija V ljubljanskem živalskem vrtu so se v drugi polovici aprila in v začetku maja skotili novi mladiči, ki so zdaj že na ogled obiskovalcem. Med drugim so se skotili mladički dvogrbe kamele, zabujev in navadnih ter severnih jelenov.

