Julija Adlešič in Sebastien Abramov se nameravata poročiti #video SiOL.net Sebastien Abramov je danes med sodno obravnavo v zadevi odrezana roka soobtoženi Juliji Adlešič, dejal: "Da, poročil se bom s teboj". Adlešičeva je po obravnavi na novinarsko vprašanje, kdaj se bosta poročila, odgovorila: "To bomo še videli." Ob tem je dodala, da si je roko s krožno žago odrezala po nesreči in da nikakor ni šlo za goljufijo. "Nikoli nisem bila zmanipulirana s strani nikogar," je še izpostavila.

