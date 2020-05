80 odstotkov smrti v domovih za ostarele (kjer so umirali v umazanih plenicah) Govori.se

Kar 80 odstotkov vseh smrti, ki so bile povezane z okužbo z novim koronavirusom, je mogoče pripisati umrlim v domovih za ostarele v pokrajinah Ontario in sosednjem Quebecu. Kanadski premier Justin Trudeau o tej kanadski sramoti zaenkrat še ni spregovoril niti besede, je pa bilo tja na pomoč že napotenih 1400 vojakov.

