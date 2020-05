Poglejte, kako Slovenci ocenjujejo ukrepe vlade glede epidemije SiOL.net Večina vprašanih v anketi Medine meni, da se Slovenija z novim koronavirusom spopada bolje kot druge države. Tudi ukrepe, ki so bili sprejeti za omejitev širjenja virusa, so ljudje sprejeli dobro. Bolj razdeljeni pa so ljudje, ko beseda nanese na delo vlade in njeno komuniciranje z javnostjo.

