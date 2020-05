Policija v Hongkongu prijela več kot 200 protestnikov RTV Slovenija V Hongkongu so znova izbruhnili protesti, potem ko zakonodajni svet obravnava in bo očitno sprejel zakon o državni (kitajski) himni, ki v primeru razžalitve predvideva triletno zaporno kazen in globo okoli 6000 evrov.

Sorodno

Oglasi