Je sodnik oškodoval Borussio in pomagal Bayernu? #video Sportal V 27. krogu nemškega prvenstva je bil v središču pozornosti torkov derbi v Dortmundu, na katerem je Borussia premoč priznala vodilnemu Bayernu. Bavarci so z zmago nad rumeno-črnimi največjemu tekmecu pobegnili že na +7, navijači rumeno-črnih pa so bili po tekmi jezni na sodnika. V zadnjih dneh vroči Kevin Kampl bo tretje mesto z RB Leipzigom branil danes proti berlinski Herthi.

