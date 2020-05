Vozniku mavec, sopotniku kazen Primorske novice Na glavni cesti med Valeto in Strunjanom sta se v ponedeljek popoldne in v noči na torek zgodili dve nesreči. V prvi sta padla moška na motorju, drugič pa so policisti v hotelu našli voznika, ki je pijan trčil v odbojno ograjo.

