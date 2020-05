Zveza prijateljev mladine: Izvedba ukrepa je bila pretresljiva in povsem nehumana 24ur.com "Želimo, da bi bil opravljen temeljit nadzor konkretnega dogodka, ki bi za posledico prinesel jasnejša navodila vsem pristojnim in izvršiteljem ukrepov, kako postopati pri odvzemu otroka tako, da do odvzemov s kršitvijo otrokovih pravic ne bo več prihajalo," so se na mučen odvzem otrok materi odzvali v Zvezi prijateljev mladine.

