Iz dneva v dan lahko vidimo, kako se klub intelektualcev širi v neskončnost. Kmalu bo premajhen za vse te izjemne mislece na levi. Na Twitterju se je pojavila poplava novih intelektualcev, ki so levičarski aktivisti. Aktivirala sta se Roni Kordiš in Domen Savič, ki pišeta in se odzivata na skoraj vse. Pri tem pa dokazujeta, da imata težavo pri razumevanju, kaj je vzrok in kaj posledica.