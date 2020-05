V Trstu bodo praznovali konec 'jugoslovanske okupacije', MZZ: gre za samostojno odločitev občine 24ur.com Zgodovina slovensko-italijanskih odnosov je pogosto zaznamovana z vprašanjem mesta Trst. Letos namreč mineva 100 let, odkar so italijanski fašisti in nacionalisti zažgali Narodni dom. Tržaški župan Roberto Dipiazza je večkrat napovedal postopek sprave, vendar njegova dejanja kažejo ravno nasprotno. V Trstu so se odločili z letošnjim letom praznovati "dan osvoboditve mesta izpod jugoslovanske okup...

