NOR POGOJ za uvrstitev v smučarsko reprezentanco! Sara Isaković zadolžena za ... NE BOSTE VERJELI! Ekipa Alpski smučarji in smučarke bodo zaradi pandemije novega koronavirusa ostali brez poletne selitve na južno poloblo, kjer so imeli v zadnjih letih pripravljalno bazo pred začetkom nove sezone. Za snežne priprave bodo prisiljeni izkoristiti ledenike tostran Atlantika. Kondicijsko pripravljenost bodo preizkušali tudi s testom železni mož, ironman.



Več na Ekipa24.si.si

Sorodno

Oglasi