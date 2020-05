Konec tudi za ligo ABA SiOL.net Srbski mediji poročajo, da so na sestanku klubov lige ABA odločili, da se tekmovanje predčasno konča. Za nadaljevanje so bili le trije kolektivi, in sicer Partizan, Budućnost in Mornar. Iz lige ne bo izpadel nihče, vprašanje je le, ali se bo v prihodnji sezoni razširila na 14 ekip.

