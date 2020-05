Težave v domovih za starejše so se v sodelovanju s stroko reševale na optimalen način Vlada RS Danes je minister za zdravje Tomaž Gantar skupaj s stroko osvetlil dejstva o zdravstveni oskrbi in zdravljenju oskrbovancev v domovih za starejše med epidemijo. Z predstavitvijo dejstev so zavrnili nekatere špekulacije, domneve in neresnične trditve, ki so se v zadnjih dneh pojavile v medijih.

Sorodno





































































Oglasi Omenjeni Tomaž Gantar Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Janez Cigler Kralj

Eva Irgl

Iztok Jarc

Tomaž Gantar