Predlog Bruslja je korak v pravo smer in ključen za obstanek Unije Delo Ekonomist Mojmir Mrak: Vprašanje je, ali bi Unija brez sklada za okrevanje še lahko obstajala, z njim pa se lahko revitalizira. To je bistvena konceptualna sprememba proračuna EU, ki se ni zgodila 30 let.

