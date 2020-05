Möderndorfer ne more več voditi preiskovalne komisije o NKBM, kar mu ni niti najmanj všeč Reporter Preiskovalno komisijo o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM in nezakonitem financiranju SDS bo vodil poslanec koalicijske SMC Gregor Perič, ki bo zamenjal Janija Möderndorferja. Opozicijske stranke so v razpravi opozorile, da bo koalicija tako p

Sorodno

Oglasi