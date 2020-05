Mladi na udaru pandemije. Tudi v Sloveniji so zaznali ta trend Cekin.si Mednarodna organizacija dela poroča, da je v času pandemije v starostni skupini do 29 let brez dela ostal kar vsak šesti. Tudi slovenski zavod za zaposlovanje opozarja, da je v času krize najbolj naraslo število brezposelnih mladih.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Zavod za zaposlovanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Jelko Kacin

Luka Dončić

Janja Sluga