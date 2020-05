Justin in Hailey Bieber v sporu s plastičnim kirurgom RTV Slovenija Odvetniki Justina in Hailey Bieber so znanemu hollywoodksemu plastičnemu kirurgu, ki prek družbenih omrežij objavlja ocene plastičnih operacij zvezdnikov, poslala zahtevo za odstranitev videa o plastičnih operacijah.

Oglasi