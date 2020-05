Prejšnji torek popoldne smo se pogovarjali z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in predsednico Demokratične stranke upokojencev Slovenije (DeSUS) Aleksandro Pivec. Je zelo dinamična sogovornica. Poudarja, da je vlada v teh dveh mesecih veliko naredila, saj se je ukvarjala z vprašanji, ki so bila vsebinska in so bila usmerjena v blaženje krize, v pomoč gospodarstv ...