Radijski koncert v živo: nastopata pihalca Anzhelika Chernykh in Domen Marn RTV Slovenija Na programu Ars se nadaljuje cikel koncertov v Komornem studiu. Nocoj bo mogoče prisluhniti uveljavljenima komornima glasbenikoma in solistoma, članoma simfoničnega orkestra SNG Maribotr - ruski fagotistki Anzheliki Chernykh in klarinetistu Domnu Marnu.

