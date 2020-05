V Loškem Potoku so danes v naravo izpustili risa Borisa. Iz Romunije so ga v Slovenijo pripeljali 30. aprila in je nato dobre tri tedne preživel v obori v Loškem Potoku, kjer se je prilagajal na svoje novo okolje. Boris je tretji od najmanj desetih risov, ki jih bodo v naslednjih štirih letih izpustili v Sloveniji v okviru projekta za rešitev Dinarsko–JV alpske populacije risa pred izumrtjem, LI ...