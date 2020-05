Big Bang prvi slovenski trgovec z video nakupovanjem in hitro dostavo zurnal24.si Big Bang je kot prva slovenska trgovska družba vstopil na področje video nakupovanja in spletno trgovino povezal z video svetovanjem. Gre za nadgradnjo spletne svetovalnice, ki po novem združuje priročnost spletnega nakupovanja in osebni pristop, ki so ga kupci navajeni v fizičnih trgovinah.

