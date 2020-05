Kitajski načrt, da v Hongkongu uveljavi zakon o nacionalni varnosti, predstavlja neposredno kršitev njenih mednarodnih zavez, so danes sporočile Velika Britanija, ZDA, Kanada in Avstralija. Do odločitve kitajskega ljudskega kongresa so bili kritični tudi nasprotniki Pekinga v Hongkongu, tamkajšnje oblasti pa so jo pozdravile.