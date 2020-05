Tudi Francozi spet v bare in restavracije, konec omejitve potovanj po državi Svet 24 V Franciji se bodo lahko v soboto v okviru sproščanja ukrepov, ki so jih sredi marca uvedli z namenom zajezitve novega koronavirusa, odprli še bari, restavracije in kavarne, čeprav z omejitvami, je danes napovedal francoski premier Edouard Phillipe. Odpravili bodo tudi omejitev potovanj na 100 kilometrov od doma.



