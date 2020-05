Huda kazen za nogometaše Linza, ker so predčasno pričeli s treningi 24ur.com Disciplinski odbor avstrijske nogometne lige je vodilni ekipi Linzu odvzel šest točk, ker je ta kršil pogoje vadbe. Igralci kluba iz Linza so namreč vadili, še preden je bilo to dovoljeno v času pandemije novega koronavirusa. Ob tem bo moral klub zaradi nepoštenega obnašanja moral odšteti še 75.000 evrov kazni.

