Sodnik Vinčić ni vedel, na kakšno zabavo gre, in obžaluje, da se je odzval vabilu 24ur.com "Največja napaka v mojem življenju," je to, da je sprejel povabilo na zabavo po sestanku s poslovnimi partnerji v Republiki Srbski opisal priznani slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić. Ta je bil prisoten na zabavi na nekem vikendu v mestu Suvo polje, ko je na vrata potrkala policija PU Bijeljina in tam našla droge, gotovino in orožje.

