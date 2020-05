SID banka v času krize financirala in zavarovala za 350 mio evrov poslov; v pripravi novi programi f Energetika.NET SID banka je samostojnim podjetnikom, malim, srednjim in velikim podjetjem ter zadrugam v času epidemije koronavirusa zagotovila že za 200 milijonov evrov likvidnostnih posojil ter 150 milijonov evrov zavarovalnih in pozavarovalnih poslov. Hkrati banka že pripravlja nove programe financiranja, so sporočili iz SID banke.

