35 let pod cesto v Sloveniji: lastnik z dokumenti in o spomini SiOL.net Lastnik forda escorta, ki že 35 let leži pod cesto na Vojskem nad Idrijo, je spregovoril o dogodkih v noči na 18. maj leta 1985. Pokazal je tudi dokumente, ki dokazujejo požar na njegovem dirkalnem avtomobilu.

