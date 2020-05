Vrnitev napisanih Gorenjski glas Na Javni agenciji za knjigo RS so v sodelovanju s številnimi knjigotržci in knjigarji pripravili nacionalno kampanjo, ki pozdravlja in podpira ponovno odprtje slovenskih knjigarn in vabi k nakupu knjig.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zmago Skobir

Marjan Šarec

Tanja Fajon

Dejan Židan