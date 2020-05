FOTO: Gasilci v Dravi iščejo ponesrečeno osebo Lokalec.si Včeraj malo po pol osmi uri zvečer so bili gasilci poklicani na intervencijo. Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje RS so gasilci iskali osebo: “Ob 19.33 so v Taborski ulici občina Maribor, Gasilci GB Maribor, ob pomoči članov PRS Maribor preiskali okoli 800 metrov razdalje od kraja padca osebe pod gladino reke Drave.” Ker […]

