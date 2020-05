74-letnik napadel 49-letnico, ki je končala v bolnišnici 24ur.com V Grosuplju je 74-letni moški med prepirom fizično obračunal z 49-letno žensko. Pri tem jo je tako hudo poškodoval, da so jo morali z rešilcem odpeljati v bolnišnico. Njeno življenje po do sedaj znanih podatkih ni ogroženo. Policija, ki dogodek obravnava kot kaznivo dejanje zoper življenje in telo, je osumljenca prijela.

