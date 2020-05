Saj vemo, da si želiš biti eko, bio in zelen. Ampak včasih preprosto ne gre brez tiskanja, pa naj gre za pogodbo, ki jo moraš podpisati (in nazaj poskenirati, da je digitalna ironija popolna), ali predavanja, ker se ne moreš naučiti 100 strani s telefona. Tiskanje je drag šport. Ali si vedel, da so barve [...] Prispevek Kako porabiti manj barve pri printanju? izvira s portala Student.si. ...