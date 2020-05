Minister Logar na današnjem zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve izpostavil pomen strateških odnosov Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je danes sodeloval na videokonferenci ministrov za zunanje zadeve držav članic EU, ki jo je vodil visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell. Tokratno, peto videokonferenčno srečanje zunanjih ministrov, je bilo namenjeno razpravi o odnosih med EU in Kitajsko, posledicah pandemije v regiji Azije in Pacifika ter nadaljnjih odnosih EU s to regijo.

