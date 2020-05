Vozilo voznico stisnilo ob škarpo, ta hudo poškodovana prepeljana v UKC Maribor Lokalec.si Včeraj popoldan je 47-letna voznica z osebnim pripeljala do domače hiše v Lenartu v Slovenskih goricah. Vozilo je ustavila delno na cesti, delno na dovozni poti, izstopila in pričela odpirati vrata ograje. Pred izstopom iz vozila pa tega ni primerno zavarovala oz. aktivirala ročne zavore, zaradi česar se je to samo premaknilo, zapeljalo v njo […]

