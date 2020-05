»Spoštovani gospod kancler, Furlanija-Julijska krajina vas pričakuje.« To so besede, ki jih je predsednik tržaško-goriške Trgovinske zbornice Antonio Paoletti napisal na razglednico, ki jo je včeraj poslal avstrijskemu kanclerju Sebastianu Kurzu. S to provokacijo je Paoletti želel opozoriti na gospodarske posledice zaprtja meje med Italijo in Avstrijo. Koliko časa bo ta še zaprta, se ne ve, včeraj ...