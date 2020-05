Taylor Swift Trumpu sporočila, da ga na volitvah ne bo podprla 24ur.com Taylor je presenetila sledilce na družabnem omrežju in končno spregovorila o tem, kaj si misli o trenutnem političnem stanju v Združenih državah Amerike. Ob protestih zaradi policijskega nasilja in rasizma, se je odzvala na serijo zapisov ameriškega predsednika in dala jasno vedeti, da ga na novembrskih predsedniških volitvah ne namerava podpreti.

Oglasi Omenjeni Taylor Swift

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Borut Pahor

Jelko Kacin

Tanja Fajon