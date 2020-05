Nobena skrivnost ni, da so med udeleženci petkovih protestov tudi podporniki kakor imenovanega žvižgača Ivana Galeta. V Facebook skupini, ki se je oblikovala v njegovo podporo, so tako vse bolj agresivni pozivi k odstopu vlade. Vendar pa je že Alenka Bratušek, predsednica SAB, na nacionalni televiziji prišla do spoznanja, da ta vlada zaradi protestov ne bo padla.