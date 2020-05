Vse afere Tanje Fajon, zaradi katerih so napovedi o novi predsednici vlade le mokre sanje: Naklonjen Demokracija V četrtek je kot iz topa odjeknila novica o tem, da bo evropska poslanka Tanja Fajon na vrhu stranke Socialnih demokratov zamenjala Dejana Židana, ker ta v Fajonovi vidi priložnost, da lahko ta SD popelje v vodilno stranko. Očitno si je Fajonova to zadala tako, da bo še dodatno poglabljala razdvojenost koalicije in opozicije. Ta je namreč dala jasno vedeti, da njena stranka nikakor ne bo sprejela ...

Sorodno









































Oglasi Omenjeni Dejan Židan

SDS

Tanja Fajon Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Zlatko Zahovič

Tanja Fajon

Dejan Židan