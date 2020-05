Umrl ameriški kitarist Bob Kulick SiOL.net V 70. letu starosti je umrl ameriški kitarist in producent Bob Kulick, ki je igral za slovito rockovsko skupino Kiss in glasbenike Louja Reeda, Diano Ross in Meat Loafa. Novico o smrti je prek Twiterja sporočil njegov brat Bruce Kulick, nekdanji glavni kitarist skupine Kiss, piše STA.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Zlatko Zahovič

Luka Dončić

Josip Iličić