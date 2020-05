Bayern 'mašira' proti novemu naslovu, Werder po zmagi v Gelsenkirchnu spet upa na obstanek 24ur.com Nekdanji nemški šampion in dolgoletni udeleženec Lige prvakov iz Bremna, v tej sezoni Bundeslige tava nekje v ozadju in je bil pred začetkom divjanja koronavirusa že skoraj odpisan v boju za obstanek med elito. Po Werderjevi blesteči zmagi na gostovanju v Gelsenkirchnu proti favoriziranem Schalkeju (0:1), pa so zeleno-beli spet dobili nekaj zaleta in upanja, da jim uspe veliki met. Prvo tekmo 29....

