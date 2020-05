Indija kljub rekrodnemu porastu okužb napoveduje sproščanje ukrepov RTV Slovenija V Indiji so zadnji dan potrdili rekordnih skoraj 8000 okužb z novim koronavirusom. Kljub temu nameravajo 8. junija odpreti restavracije, trgovske centre in verske objekte, so pa za območja z višjim tveganjem karanteno podaljšali do konca junija.

