Vsi totalitarizmi so hoteli boljše življenje, ustvarili pa katastrofo Časnik Martin Brecelj: Človekove pravice predstavljajo skupno merilo za etično vrednotenje slovenskega osamosvojitvenega procesa in totalitarizmov, ki so ta proces pogojevali. Človekove pravice so merilo za negativno ocenjevanje totalitarizmov 20. stoletja. Dajejo podlago za etično utemeljevanje slovenskih osamosvojitvenih prizadevanj v minulem stoletju. Pravica narodov do samoodločbe je namreč danes spl ...

