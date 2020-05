Mineva 32 let, odkar sta slovenska Služba državne varnosti in vojaška varnostna služba zaradi suma izdaje vojaške skrivnosti aretirali Janeza Janšo in Ivana Borštnerja. Z aretacijama se je pričel sodni proces proti četverici ali proces JBTZ, ki pomeni veliko prelomnico v novejši slovenski zgodovini in predstavlja prelom trenutka.