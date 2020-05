Icardi in Wanda sta si oddahnila, Argentinec ni več Interjev! Sportal Argentinski nogometni zvezdnik Mauro Icardi je po dogovoru med italijanskim Interjem in francoskim Paris St. Germainom podpisal štiriletno pogodbo z aktualnimi prvaki ligue 1. Icardi je v tej sezoni za PSG igral kot posojen nogometaš, v Parizu pa bo po novem ostal do konca sezone 2023/24.

