Imejmo pogum za spremembe na bolje! Radio Ognjišče Papež Frančišek je nedeljsko opoldansko molitev znova vodil z okna apostolske palače v Vatikanu. Nazadnje je romarje na Trgu svetega Petra tako pozdravil na prvo postno nedeljo. Po treh mesecih je njegov nagovor tam znova spremljalo več sto ljudi, ki so jim ob vstopu zmerili telesno temperaturo, nositi so morali zaščitne maske in spoštovati ustrezno razdaljo. Previdnostni ukrepi,...

Sorodno









Oglasi Omenjeni koronavirus

Papež Frančišek I. Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Josip Iličić

Primož Roglič

Ivo Boscarol

Luka Dončić